Für das syrischen Aleppo zeichnet sich ungeachtet des Leids Tausender Zivilisten in den Kampfzonen keine dauerhafte Feuerpause ab. Der Präsident des Stadtrates in Aleppo warnte, 150.000 Menschen im von Rebellen gehaltenen Ostteil der Millionen-Stadt seien praktisch zum Tode verurteilt. In den vergangenen 26 Tagen seien über 800 Menschen getötet worden, bis zu 3500 seien verletzt, sagte Brita Hadschi Hassan. US-Außenminister John Kerry erklärte nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Rande der OSZE-Außenministerkonferenz in Hamburg, er sei zwar nicht zuversichtlich, aber hoffnungsvoll, dass es zu einem Durchbruch kommen werde. Er warte noch auf bestimmte Rückmeldungen und Informationen. Details nannte Kerry nicht. Die russische Regierung hatte zuvor mitgeteilt, man stehe kurz vor einer Einigung. Lawrow selbst erklärte am frühen Donnerstagabend, die syrische Armee habe ihre Kampfhandlungen im Osten Aleppos eingestellt, um die Evakuierung von Zivilisten zu ermöglichen. Für Samstag sei ein Treffen russischer und US-amerikanischer Experten in Genf geplant, um über die Situation in Aleppo zu sprechen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hatte zuvor ein weiteres Treffen zu Syrien am Samstag in Paris angekündigt. Sein US-Amtskollege Kerry sei bereits am Donnerstagabend von Hamburg nach Paris gereist, um das Treffen vorzubereiten. Nach Angaben des Roten Kreuzes war es in der Nacht zum Donnerstag erstmals gelungen, Kranke und Zivilisten in einem größeren Umfang aus dem Ostteil Aleppos zu evakuieren. Rund 150 Menschen seien aus einem Krankenhaus in der Altstadt in den von Regierungstruppen beherrschten Westen der Millionenstadt gebracht worden. Diese Menschen hätten seit Tagen das Krankenhaus angesichts der schweren Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen nicht verlassen können.