Stelldichein der Cannes-Legenden

Partystimmung in Cannes. Das legendäre Filmfest feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Grund genug, auf dem an Stars ohnehin nicht armen Roten Teppich noch mal eine Schippe draufzulegen. Neben der illustren Jury unter Präsident Pedro Almodovar, aktuellen Wettbewerbsteilnehmern und Supermodels gab sich auch ein ganzer Reigen von Cannes-Siegern vergangener Festivals die Ehre. Ein solches Aufgebot von Trägern der Goldenen Palme musste der französische Regisseur Claude Lelouch am Dienstag einfach festhalten. Er selbst hatte den renommierten Preis 1966 mit "Ein Mann und eine Frau" gewonnen. Aus Deutschland bewirbt sich in diesem Jahr Fatih Akins neues Werk "Aus dem Nichts" um den Titel, aber die Konkurrenz unter ist hart. Am Mittwoch schickte Sofia Coppola ihren Film "The Beguiled" ins Rennen. Das Werk mit Ellen Fanning, Kirsten Dunst und Nicole Kidman ist ein Remake des gleichnamigen Klassikers von 1971. Statt Clint Eastwood sucht diesmal aber Colin Farrell als verwundeter Yankee-Soldat im US-amerikanischen Bürgerkrieg Schutz in einer Mädchenschule der Konföderierten. "The Beguiled" ist einer von 19 Wettbewerbsfilmen in Cannes. Am Wochenende entscheidet sich, wer die Goldene Palme der 70. Filmfestspiele bekommt.