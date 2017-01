Es dürfte sicher einer der eher erfreulichen Termine für Bundeskanzlerin Angela Merkel gewesen sein. Merkel empfing Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen im Kanzleramt und erhielt den Segen für 2017. Die insgesamt 108 Jugendlichen vertreten in Berlin die Mädchen und Jungen, die sich rund um das Dreikönigsfest bundesweit in über 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen an der "Aktion Dreikönigssingen" beteiligen. Das diesjährige Leitwort der Aktion lautet: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" Merkel rief den Jugendlichen die Bedeutung der Aktion in Erinnerung Als Sternsinger macht ihr aber klar, dass es nicht nur um Euch geht und nicht nur um die Kinder in Deutschland, sondern dass es eine Welt gibt, und dass es genauso um Kinder in anderen Teilen der Welt geht, und dass das, was Ihr euch wünscht und das, was wir für uns auch umsetzen wollen, dass das für die anderen Kinder auf der Welt auch gilt. Und deshalb kommt Ihr einesteils recht fröhlich hierher, hoffnungsvoll, aber mit einer sehr ernsten und klaren Botschaft." Seit 1984 bringen die Sternsinger ihren Segen jedes Jahr ins Kanzleramt. Bei Angela Merkel waren sie am Montag zum zwölften Mal zu Gast. Die Kanzlerin übergab den Sternsingern eine Spende an das Kindermissionswerk. Fehlen durfte dann auch nicht das Anschreiben des Segensspruchs "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus".