Beim Stierlauf in der peruanischen Stadt Ayacucho sind mindestens neun Menschen von den Stieren verletzt worden. Mehrere Einwohner wurden von den Tieren auf die Hörner genommen und durch die Luft gewirbelt. Die Stierläufe sind Teil eines katholischen Festivals zu Ehren der Heiligen Anna. Mehrere Stiere werden dann durch die Straßen gejagt, während Festivalbesucher versuchen den Stier an einem Seil festzuhalten. Dabei werden regelmäßig Menschen verletzt. Die Stierkämpfe sind in Peru erlaubt, Tierschützer kämpfen aber für ihre Abschaffung.