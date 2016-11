Das Bataclan meldet sich zurück. Fast ein Jahr nach den Anschlägen von Paris am 13. November ist die Fassade des Clubs, in dem 90 Menschen von Islamisten getötet wurden, wieder hergestellt. Nun soll der legendäre Veranstaltungsort auch mit Leben gefüllt werden. Mit einem Benefiz-Konzert am Vorabend des Jahrestages. Auf der Bühne: Sting. Der britische Musiker teilte auf seiner Webseite mit, die Show solle den Opfern und dem historischen Veranstaltungsort Ehre erweisen. Jerome Langlet, Chef der Firma Lagardere Live Entertainment, der das Bataclan gehört, zeigte sich bewegt. "Danke Sting, dass Du da bist und zeigst, dass wir es geschafft haben, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das Bataclan lebt wieder. Und dank Dir reden die Leute in Frankreich und in anderen Ländern davon. Es zeigt, dass wir vorwärts gehen, trotz allem, was passiert ist, was wir nie vergessen können und immer betrauern werden." Die Einnahmen aus dem Sting-Konzert sollen an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gehen, die sich um Opfer und Hinterbliebene des Anschlags kümmern. Einige der Verletzten von damals wurden zur Wiedereröffnung eingeladen. Der Angriff auf das Bataclan war Teil der Anschlagsserie, bei der am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet wurden. Zu der Tat bekannte sich die Islamisten-Miliz IS.