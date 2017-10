Streit um Abspaltung Kataloniens: Felipe, König aller Spanier

Eine beeindruckende Vorstellung, die auch das Königspaar zum Lächeln bringt. Anlässlich der Verleihung des Prinzessin von Asturien Preises im nordspanischen Oviedo lieferten diese neuseeländischen Rugbyspieler eine bühnenreife Vorstellung. Das spanische Königshaus hat ansonsten derzeit wenig zu lachen. Im Unabhängigkeitsstreit um Katalonien sieht sich König Felipe auf die Probe gestellt. Als Staatsoberhaupt gilt er als Symbol für die Einheit des Landes. Im Streit um das Referendum hatte er sich auf die Seite Madrids gestellt. In Anwesenheit europäischer Spitzenpolitiker sagte der König, Katalonien werde auch in Zukunft essenzieller Bestandteil Spaniens sein. Zuletzt hatte sich die spanische Regierung um Ministerpräsident Rajoy die Unterstützung der Opposition gesichert. Madrid strebt die Auflösung des katalanischen Parlaments an. Im Januar könnten dort dann Neuwahlen stattfinden. Am Samstag berief Rajoy ein Kabinettstreffen ein, um Katalonien vorübergehend unter die Kontrolle Madrids zu stellen.