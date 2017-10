Streit zwischen Trumps Ex-Ehefrau und Melania

Es wirkt, wie eine Folge aus einer TV-Seifenoper. Die erste Frau des US-Präsidenten Trump, Ivana Trump, betonte im Rahmen eines TV-Interviews, das kürzlich in den USA ausgestrahlt wurde, dass ja eigentlich sie die "First Lady", also die erste Frau im Hause Trump sei, und dass sie viel eher in der Lage wäre, im Weißen Haus für Ordnung zu sorgen, als Donald Trumps dritte und aktuelle Ehefrau Melania. Doch statt die Aussage einfach im Raum stehenzulassen, kommentierte das Büro der First Lady diese Aussagen der Ex. Und sprach, Medienberichten zufolge, von "Geltungssucht". Ob der Streit der zwei Frauen nun auch noch weitergeht, weiß man natürlich nicht. Wie gesagt, es wirkt wie eine TV-Serie und da würde es heißen: "Fortsetzung folgt".