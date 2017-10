Stühlerücken im Bundestag

Es wird geschraubt, gebohrt und geräumt im Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Berlin. Die Vorbereitungen für die konstituierende Sitzung des Parlaments am 24. Oktober laufen auf Hochtouren. Die Sitzung muss laut Grundgesetz spätestens am 30. Tag nach der Wahl über die Bühne geben. Das ist der 24. Oktober. Dabei müssen die Arbeiter einige zusätzliche Stühle im Saal anschrauben. Dem neuen Bundestag werden genau 709 Abgeordnete angehören, das ist der größte Bundestag in de Geschichte der Bundesrepublik. Der bisherige Rekord lag bei 672 Mandaten im Jahr 1994. Der Stühle-Zuwachs erklärt sich durch die Verteilung von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erringt als ihr nach ihrem Zweitstimmen-Anteil eigentlich zustehen. Diese ungleiche Chancenverteilung wird durch Ausgleichsmandate kompensiert. Auch welche Fraktion wo sitzen wird, steht bereits fest. Darauf hatten sich die Fraktionen im Vorfeld der konstituierenden Sitzung geeinigt. Demnach sitzt die AfD vom Rednerpult aus betrachtet rechtsaußen, dann kommen FDP, CDU/CSU, SPD, Grüne und ganz links die Linke. Die Sitzordnung solle auch über die konstituierende Sitzung hinaus beibehalten werden, bis vom Bundestag etwas anderes beschlossen werden sollte, hieß es.