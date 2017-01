Sie wirken fast wie Spielzeugschiffe, die Boote, die Mittwoch im Wismarer Hafen auf den Wellen hüpften. In der Hansestadt an der Ostsee stapeln sich die Sandsäcke, und die Einsatzkräfte sind alarmiert. Derzeit wütet Sturmtief 'Axel' über Deutschland. Betroffen sind vor allem die Küsten. Es herrschen Windstärken um 7. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Autos nicht in Hafenbereichen oder am Wasser zu parken. Die zuständigen Ämter haben einen Bereitschaftsdienst eingerichtet. Hafenkapitän Harald Ford sieht das Ganze gelassen. "Also, zurzeit bin ich nur am Gucken. Wenn ich jetzt noch arbeiten würde, dann hätten wir was falsch gemacht. Also, meine Kollegen, hauptsächlich die Feuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr, die Leute von den Verkehrsanlagen, die haben sich drauf vorbereitet, wir kennen diese Lage schon seit zwei Tagen und können jetzt nur gucken, ob das, was wir vorbereitet haben, auch greift." Bei einem Wasserstand von deutlich über Normal werde bei den aktuellen Windverhältnissen aus Nordost das Wasser ins Hafenbecken gedrückt, sagte Ford. Ab Mitternacht soll sich die Lage aber wieder entspannen. Was dem einen das Wasser ist, ist dem anderen Schnee und Eis. Im Voralpenland wechselte sich am Mittwoch heftiger Schneefall mit windigen Böen ab. Im idyllischen Örtchen Seeon im Chiemgau war der See schon fast zugefroren. Um Personen tragen zu können, ist die Eisdecke jedoch noch nicht dick genug. Das könnte sich aber in den kommenden Tagen ändern: nachts werden im bayerischen Voralpenland Temperaturen um die minus 20 Grad erwartet. Vor allem die Autofahrer hatten mit den widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen. Nur langsam ging es voran, auch wenn sich die Schneeräumer alle Mühe gaben, um die Straßen vom Schnee zu befreien.