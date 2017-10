Sturz mit Ansage: Madrid übernimmt Regierungsgewalt in Katalonien

Knapp drei Wochen nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat die spanische Zentralregierung die Entmachtung der Separatisten eingeleitet. In einer Sondersitzung beschloss das Kabinett die Übernahme der Regierungsgewalt in Barcelona. Dafür werde Artikel 155 der Verfassung aktiviert, sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy am Samstag in Madrid. Die katalanische Regierung werde entlassen, die Befugnisse des Parlaments würden beschnitten und binnen sechs Monaten eine Neuwahl angesetzt. Die Regierung habe den Schritt nicht einleiten wollen, sei durch das Verhalten der katalanischen Regionalregierung aber dazu gezwungen gewesen. Diese habe geltendes Recht verletzt. Der Schritt ist beispiellos in der rund 40-jährigen Geschichte der spanischen Demokratie. In einer umstrittenen Volksabstimmung hatte sich eine Mehrheit der Katalanen am 1. Oktober für eine Abspaltung ausgesprochen. Die spanische Verfassung lässt dies nicht zu.