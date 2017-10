Surf-Star rockt Eisbach

In der Szene ist er ein bekanntes Gesicht. Denn der australische Surfstar Mick Fanning ist bereits drei Mal zum Weltmeister der Profi-Surftour gekürt worden. Die Erfahrungen mit der weltbekannten deutschen Welle im Münchener Eisbach waren für ihn bisher hingegen eher Mangelware. Denn der 36-jährige Australier ist ja sonst für seinen Leistungssport auf Meeren und Ozeanen unterwegs. Doch dass das Surfen auf dem Wasser, das eiskalt durch den Kanal schießt, auch ne riesen Gaudi sein kann, war deutlich zu erkennen. Mick Fanning und seine Kumpels waren unter anderem in der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs, um auch andere Attraktionen zu erkunden, wie zum Beispiel das Münchener Oktoberfest. Aber natürlich darf für jeden Surfer der Besuch am Eisbach dann auch nicht fehlen. Mittlerweile gilt die Location als Zuschauermagnet und Touristenattraktion.