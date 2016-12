Zu den Klichees der Wellenreiter gehören normalerweise Sommer, Palmen und Sonnenschein. Dass dieses sportliche Spiel mit den Elementen aber auch ganz anders geht, zeigte kürzlich der australische Surf-Champion Mick Fanning auf den Lofoten. Über ihm nur noch der Himmel und Nordlichter. Nach der Surf-Session äußerte sich der Star der Szene völlig begeistert: "Ich denke, es war eine der schönsten Surf-Aktionen, die ich je in meinem Leben hatte. Es war verrückt, es begann mit Schnee und dann war es wie ein dreistündiger Sonnenuntergang. Unglaublich. Es war so schön wie ein andauerndes Wassergemälde." Der 35-jährige Profisurfer wurde bereits drei mal Weltmeister. Doch in dieser Saison setzt er auf der Profi-Tour aus. Denn er wollte mal auf eine andere Art seinen Horizont erweitern. Belohnt wurde seine Grenzerfahrung mit einem spektakulären Naturschauspiel.