Tag der deutschen Einheit: Statement Merkel

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzlerin Merkel am Tag der deutschen Einheit in Mainz: "Ja, meine Damen und Herren, auch 27 Jahre nach dem eigentlichen Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990, ist dieser Tag ein Tag der Freude. Ich kann mich sehr gut erinnern an diesen Tag vor 27 Jahren. Und wir hatten nach Jahren der Diktatur die Freiheit. Und diese Freiheit, das hat sich dann in den nächsten Jahren herausgestellt, und das beschäftigt uns auch in diesem Jahr, ist natürlich immer eine Freiheit Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung dafür, dass es in unserem Land gut geht. Und wir wissen, dass wir da viele Probleme zu lösen haben. Dass wir aber auch auf einem wirtschaftlich starken Fundament die Kraft haben dafür, ein gerechtes Land zu sein, ein solidarisches Land. Wir wissen, dass wir große Aufgaben haben, ländliche und städtische Regionen gleichermaßen zu entwickeln. Dass wir Verantwortung haben für Europa, dass wir dankbar sein können, dass die Wiedervereinigung in Frieden geglückt ist, gerade hier in Rheinland-Pfalz weiß man, wieviele kriegerische europäische Auseinandersetzungen es gegeben hat. Und so trägt Deutschland nicht nur freiheitliche Verantwortung für seine Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für Europa und auch dafür, dass es in der Welt besser geht. Denn wir wissen, wir können uns von den Ereignissen in der Welt auch nicht abkoppeln, sondern müssen auch dort dafür sorgen, dass es besser wird, dass Globalisierung menschlich gestaltet wird. Insofern sind die Aufgaben nicht weniger geworden. Aber wir können auch zurückblicken und sagen, vieles in der deutschen Einheit ist uns geglückt. Und das sollte uns die Kraft geben, auch die ausstehenden Probleme zu lösen. Herzlichen Dank."