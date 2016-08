Mit einem Staatsakt hat Italien am Samstag von Opfern des Erdbebens Abschied genommen. Die Trauerfeier fand in einer Turnhalle in Ascoli Piceno statt, dort waren die Särge von 35 der Opfer aufgebahrt, unter ihnen auch ein neunjähriges Mädchen. Ihre vierjährige Schwester konnte aus den Trümmern gerettet werden. Die italienische Ministerpräsident Matteo Renzi drückte den Angehörigen sein Mitgefühl aus und versprach, die zerstörten Ortschaften wieder aufzubauen. Das Erdbeben überraschte die Menschen am frühen Mittwochmorgen, seitdem maßen Geologen über 1300 Nachbeben. Mehr als 290 Menschen verloren durch die Katastrophe ihr Leben, vor allem in der Ortschaft Amatrice.