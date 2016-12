Die Bahn hat mit dem ICE 4 ihr neues Flagschiff am Start. Am Montag wurde der aktualisierte Hochgeschwindigkeitszug in München vorgestellt. Zu Gast war auch prominenter Besuch: der Bayerischen Ministerpräsidente Horst Seehofer war der Einladung von Bahnchef Rüdiger Grube gefolgt und konnte daher am Münchner Hauptbahnhof unter anderem in diesem neuen Zug gesichtet werden. Bahnchef Rüdiger Grube äußerte sich am Rande der Veranstaltung am Montag in München zu den derzeitigen Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft EVG: "Wir verhandeln. Jetzt lassen Sie uns mal abwarten. Wir verhandeln. Ich bin guter Dinge. Wir haben die ganze Nacht durch verhandelt und werden heute noch weitermachen. Also, von daher. Warten Sie ab." Thorsten Weinert, Rechtssekretär der EVG München kommentierte am Montag einen drohenden Streik wie folgt: "Na ja, ich denke mal, wenn die Verhandlungen heute als gescheitert erklärt werden, dann müssen wir diese Woche noch mit Warnstreiks rechnen. Das ist die ganz klare Ansage, die es da vonseiten der Tarifkommission auch gibt." Vorausgesetzt die Züge fahren, dann kämen die beiden ersten ICEs dieser neuen Generation auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Hamburg - München in einer mehrmonatigen Einführungsphase zum Einsatz. Das bedeutet, dass unter realen Bedingungen die Zuverlässigkeit der Systeme überprüft wird. Und ab dem Dezember 2017 sollen dann nach Angaben der Bahn die neuen ICE-4-Züge den Regelbetrieb aufnehmen können.