Mehr als zwei Monate nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Moschee in Dresden hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Umfangreiche Ermittlungen hätten zu Hinweisen auf den 30-jährigen Mann geführt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Freitag mit. Wenige Tage vor den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit war Ende September ein Sprengsatz an der Fatih Camii Moschee detoniert. Zu der Zeit befanden sich in dem Gebäude der Imam, seine Frau und seine zwei Kinder. Ein weiterer Sprengsatz explodierte auf der Freitreppe des Internationalen Congress Centers. Für beide Explosionen muss sich der am Donnerstag verhaftete Mann nun verantworten. Ihm wird auch vorgeworfen, eine Sprengattrappe an der Dresdner Marienbrücke platziert zu haben. Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein: "Zu seinem Hintergrund können wir noch nicht viel sagen. Der Beschuldigte hat von seinem Recht, keine Angaben zu machen, Gebrauch gemacht. Er hat weder gegenüber der Polizei noch gegenüber dem Ermittlungsrichter Angaben gemacht, so dass wir auch nichts über seine Motivation wissen. Wir gehen davon aus, aufgrund der konkreten Tatumstände - insbesondere im Hinblick darauf, dass eine Moschee angegriffen worden ist, dass er aus einer gewissen islamfeindlichen Haltung heraus gehandelt hat." Laut "Bild" trat der Mann im Sommer 2015 bei einer Pegida-Veranstaltung auf. Er habe dort in einem offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel unter anderem gegen Ausländer und Afrikaner gehetzt. Eine Stellungnahme der Behörden dazu war zunächst nicht zu erhalten. Bei Durchsuchungen sind nach Angaben der Ermittler Gegenstände gesichert worden, die mutmaßlich zur Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen genutzt werden können. Die an verschiedenen Gegenständen gesicherten DNA-Spuren stimmten mit der DNA des Beschuldigten überein, hieß es.