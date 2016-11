Den vierten Tag in Folge protestierten Tausende Menschen in den USA gegen die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Die größten Kundgebungen gab es am Samstag in New York, Los Angeles und Chicago. Trump hatte während des Wahlkampfs nicht zuletzt mit rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen polarisiert. "Was mich sauer macht ist, dass man bei diesem Mann an seinen Worten, an seinen Taten erkennen kann, dass für ihn Frauen nicht mehr als Sexspielzeuge sind. Ich kann nicht glauben, dass er qualifiziert ist, er ist nicht mein Präsident." Auch in der deutschen Hauptstadt demonstrierten am Samstag Abend rund 700 Menschen gegen die Wahl von Trump. Unter den Protestierenden waren auch US-Bürger, die in Deutschland leben. Bei den Demonstranten schwang nach dem Wahlsieg von Trump auch Sorge um die politische Entwicklung hier in Europa mit. "Diese Wahl ist aus unserer Perspektive vielleicht das Gefährlichste, weil die Trump-Präsidentschaft andere nationalistische Parteien ermutigt, vielleicht härter zu kämpfen oder auch die Wähler dafür wählen. Deshalb sind wir hier." Am 20. Januar wird der Milliardär im Amt vereidigt und damit der 45. US-Präsident.