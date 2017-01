In Mexiko-Stadt haben auch am Montag mehrere Tausend Menschen gegen höhere Benzinpreise demonstriert. Sie forderten einen Rücktritt von Präsident Enrique Pena Nieto. Berichte über Ausschreitungen lagen zunächst nicht vor. Bereits am Wochenende gingen Tausende Demonstranten auf die Straße. "Wir protestieren gegen die Preiserhöhungen und gegen diese Regierung, die alle Leute, alle mexikanischen Arbeiter ärmer machen will. Die strukturellen Reformen zielen nur darauf ab das Land ärmer zu machen. Deshalb sind wir hier, organisiert protestieren wir friedlich." In Lateinamerikas zweitgrößter Volkswirtschaft kommt es seit Tagen auch zu teilweise gewaltsamen Protesten und Plünderungen. Die Regierung hatte die Benzinprise zum 1. Januar liberalisiert, sie stiegen daraufhin um 14 bis 20 Prozent. Zuvor war der Benzinpreis künstlich niedrig gehalten worden.