Tausende Mexikaner protestieren gegen Trump

Tausende Mexikaner haben am Sonntag gegen US-Präsident Donald Trump und dessen Einwanderungspolitik protestiert. In mehreren Städten versammelten sich Demonstranten zu Großkundgebungen. Trump will eine Mauer entlang der US-Grenze zu Mexiko bauen, um nach eigenen Angaben illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zu bekämpfen. Das Vorhaben war eines seiner Wahlversprechen. Trump hat zudem angekündigt, Mexiko den Bau der Mauer bezahlen zu lassen. Das Nachbarland weist dies zurück. Zudem drohte Trump mit hohen Importzöllen für mexikanische Waren, um die Sperranlage zu finanzieren. Einige mexikanische Demonstranten machten auch ihrem Ärger über den unpopulären Präsidenten Enrique Pena Nieto Luft. Viele Mexikaner fordern von ihm einen resoluteren Ton gegenüber der Trump-Regierung.