New York ist gegen Donald Trump hatten Demonstranten auf ein Gebäude vor dem Trump Tower im New Yorker Bezirk Manhattan projiziert. Tausende Menschen gingen in New York am Mittwoch auf die Straße, um vor allem gegen Trumps Wahlkampfäußerungen gegen Einwanderer und Muslime Front zu machen. Sie skandierten häufig "Not my President" -"Nicht mein Präsident". "Auch wenn wir nicht wirklich etwas ändern können und akzeptieren müssen, was passiert ist. Wir wollen, dass sie wissen, dass wir sauer sind. Und auch wenn wir nichts ändern können. Es fühlt sich gut an, hier mit meinen Brüdern und Schwestern zu stehen. Mit den Leuten, die meine Meinungen teilen. Und deutlich zu machen, dass wir nicht einverstanden sind. Trump hatte im Wahlkampf für Empörung gesorgt mit der Ankündigung, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen, um die illegale Einwanderung einzudämmen. Nach seinem Wahlsieg schlug er dagegen versöhnliche Töne an und betonte, er wolle Präsident aller Amerikaner sein. Demonstrationen gab es auch in Chicago, Austin, Seattle, Los Angeles und Washington. Unter den Demonstranten waren viele Schüler und Studenten. Weitere Protestaktionen waren in Boston, Detroit und Philadelphia geplant. In Seattle kam es offenbar am Rande von Protesten gegen Trump zu einer Schießerei mit mehreren Verletzten. Unklar blieb zunächst, ob die Schießerei mit den Protesten in Zusammenhang stand.