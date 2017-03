Tayfun Korkut neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Tayfun Korkut übernimmt die Rolle des Cheftrainers beim Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Der Verein hatte sich nach der jüngsten Niederlage gegen Borussia Dortmund am Sonntagnachmittag von Roger Schmidt getrennt. Der 42-Jährige Korkut unterzeichnete einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag. Für den neuen Trainer sei das Engagement bei Bayer 04 Ausdruck großen Vertrauens. "Vor allem freue ich mich drauf, mit einer so hoch talentierten Mannschaft, in der sehr, sehr viel Potenzial steckt, die man in den letzten Jahren gesehen hat, arbeiten zu können und hoffen, dass wir jetzt noch in den nächsten Wochen einfach alles dran setzen und auch neue Impulse versuchen zu setzen, um letztendlich das Ziel, das Bayer Leverkusen schon in den letzten Jahren immer wieder hatte, international dabei zu sein noch mal in Angriff zu nehmen", sagte Korkut. Leverkusen rangiert derzeit in der Fußball-Bundesliga auf dem 10. Tabellenplatz. Das ist deutlich unter den Erwartungen, die vor der Saison formuliert worden waren.