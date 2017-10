Theresa May wird vom Pech verfolgt

Es gibt diese Tage, an denen geht alles schief. Der Mittwoch war so ein Tag, zumindest für die britische Premierministerin Theresa May. In Manchester hielt sie eine Rede auf dem Parteitag der Konservativen. Offensichtlich geplagt von einer Erkältung versagte ihr dabei mehrmals die Stimme. Als wäre das nicht genug, störte auch noch ein britischer Komiker ihre Rede. In der Hand hält er das P45, ein Schreiben also, das britische Arbeitnehmer bei ihrer Entlassung bekommen. Außenminister Boris Johnson habe ihn gebeten, es der Premierministerin zu überreichen, sagt der Komiker, während er aus dem Saal geleitet wird. Nach einer kurzen Unterbrechung setzte die Premierministerin ihre Rede fort. Doch May bleibt vom Pech verfolgt. Noch während sie spricht fallen Buchstaben aus dem Parteitagsmotto. Eigentlich wollte May auf dem Parteitag ihren Führungsanspruch untermauern. Seit dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei den Parlamentswahlen gilt sie als geschwächt. Auch die Brexit-Verhandlungen laufen anders als geplant. In den Medien hatte es deshalb Spekulationen gegeben, dass Außenminister Boris Johnson May vom Thron stoßen könnte.