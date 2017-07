Tief "Alfred" sorgt für Dauerregen

Dauerregen trübt nicht nur den Blick, sondern vielen auch die Freude am Sommer. Vom trockenen Balkon aus mag man die Himmelsfluten vielleicht noch gemütlich finden, auf den Straßen kann das Nass hingegen zu Problemen führen. Deutschlandweit drohen Überschwemmungen und Hochwasser an Bächen und Flüssen. Schuld daran ist Tief "Alfred", das sich über weiten Teilen des Landes dreht. Und das wird nach Einschätzung von Thomas Endrulat, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Potsdam, noch ein bisschen andauern. "Die aktuelle Situation, die wird sich noch bis in die Nacht zum Donnerstag hinein abzeichnen. Also wir haben im Moment so eine kleine Pause von Süden, aber das Tief zieht nicht richtig weiter. Die Spirale kommt noch mal über uns hinweg und ehe das Tief selber verschwindet geht es dann in die Nacht zum Donnerstag." Dann zieht das Tief weiter Richtung Osten ab - eine echte Wetteränderung ist aber wohl nicht in Sicht. "Es bleibt insgesamt ein bisschen unbeständig, aber ich habe trotzdem noch eine gute Nachricht Richtung Wochenende wird es zumindest wärmer. Die Luft kommt dann aus Höhen und die Temperaturen steigen wieder auf sommerliche Werte an. Es ist zwar kein astreines, trockenes heißes andauerndes das Wetter, aber schon mal wärmer." Im Kernbereich des Tiefs sind laut Endrulat 50 bis 70 Liter Regen gefallen. Bis Donnerstag könne noch mal so eine Menge hinzukommen. Trotz der großen Wassermengen ist Berlin bislang glimpflich davongekommen. Störungen gab es aber unter anderem im U-Bahnverkehr. Zwei Linien mussten mehrere Stunden unterbrochen werden, weil zuviel Wasser in den Tunnel gelaufen war. Im Grunewald wurde eine Straße wegen Unterspülung gesperrt.