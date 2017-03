Tierisch genervt

Nicht Pferde-, sondern Eselsstärken befördern dieses kaputte Auto vom Fleck. Und das mit einem extrem genervten Fahrer am Steuer. Der Inder wollte in der Stadt Ludhiana im Norden des Landes ein Zeichen setzen, nachdem seine Beschwerden vom betreffenden Autobauer nach eigenen Angaben ignoriert wurden. O-Ton: "Seit ich es gekauft habe, macht das Fahrzeug Probleme. Keines von ihnen hat das Unternehmen behoben. Drei Stoßdämpfer-Teile funktionieren nicht. Der Konzern hat sich geweigert, sie während der Garantie-Zeit zu ersetzen, trotz anderslautender Firmen-Zusicherungen." Gekauft hatte der Mann das Pannenauto vor rund zwei Jahren. Er gibt an, er habe alle möglichen Instanzen kontaktiert, vom Händler über die Regionalvertretung bis hin zur Firmenzentrale. Doch auch Mails nach Deutschland und in die Tschechische Republik blieben unbeantwortet. Skoda ist ein tschechischer Autohersteller und gehört zu Volkswagen.