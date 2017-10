Dieser Brief - geschrieben auf der "Titanic" einen Tag vor ihrem Untergang - hat auf einer Auktion in Großbritannien einen Rekordpreis erzielt. Für umgerechnet mehr als 141.000 Euro wechselte das Schriftstück am Samstag den Besitzer. Der Verfasser des Briefes soll ein Amerikaner gewesen sein, der beim Untergang der Titanic ums Leben kam. Der neue Besitzer ist ein unbekannter Sammler aus Großbritannien.