Nach dem schweren Erdbeben steht im Zentrum von Amatrice kaum ein Stein mehr auf dem anderen. Auch der Friedhof des nahe gelegenen Dorfes Sant'Angelo wurde in Mitleidenschaft gezogen: Die Hälfte aller Gräber sollen zerstört oder beschädigt sein. Doch die Anwohner hier haben zunächst andere Sorgen. Über 280 Menschen haben ihr Leben verloren und weitere werden noch unter den Trümmern vermutet. Hunderte wurden zum Teil schwer verletzt. Tausende Menschen haben kein zu Hause mehr. Viele Straßen nach Amatrice sind unpassierbar, nur eine ebenfalls einsturzgefährdete Brücke verbindet den Ort noch mit der Außenwelt. Amatrice, so der Bürgermeister des Ortes, sei nicht mehr zu retten. Alles müsse abgerissen und neu aufgebaut werden. Eine gewaltige Aufgabe, angesichts der immensen Zerstörungen. Zunächst aber will Italien Abschied nehmen. Die italienische Regierung hat den Samstag zum Staatstrauertag erklärt.