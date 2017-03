Tödlicher Hubschrauberabsturz in Istanbul

Amateuraufnahmen zeigen den Unglücksort in Istanbul am Freitag kurz nach dem Absturz eines Hubschraubers. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben, wie der Gouverneur der türkischen Metropole, Vasip Sahin, vor Ort bestätigte. O-Ton: "Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es fünf Todesopfer zu beklagen. Unsere Kollegen ermitteln weiter." Unter den insgesamt sieben Flugpassagieren befanden sich unter anderem die Mitarbeiter eines türkischen Unternehmens, vier der Insassen seien russische Staatsbürger gewesen. Auch zwei türkische Besatzungsmitglieder waren an Bord. Wer von Insassen zu den Todesopfern zählte, war zunächst nicht bekannt. Der Helikopter schlug kurz nach dem Start vom Atatürk Flughafen auf einer Straße auf. Erste Medienberichte deuteten an, dass er gegen einen nahe gelegenen Fernsehturm geflogen sein könnte, dafür gab es zunächst aber keine offizielle Bestätigung. Ein Augenzeuge berichtete von seinen Eindrücken. O-Ton: "Ich stand dort unter dem Turm, ich hörte ein Geräusch. Ich schaute nach oben und sah Teile auf den Boden fallen. Dann schlug der Helikopter dort auf, überall liegen Stücke verstreut herum. Sie sind auf der Straße zu sehen und hier. Ich sah, wie die Flammen loderten." Am Boden kamen offenbar keine Menschen zu Schaden. Die Straße blieb zeitweise gesperrt.