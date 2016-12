Mit vereinten Kräften bergen sie am Freitag die verschütteten Kumpel. Mehrere von ihnen überlebten das Unglück in einer Kohlegrube im ostindischen Bundesstaat Jharkhand nicht. Dort war am Donnerstagabend ein Hang abgerutscht, viele Arbeiter wurden unter den Erdmassen begraben. Zahlreiche Verschüttete wurden noch vermisst, weitere Todesopfer waren deshalb nicht ausgeschlossen. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Der zuständige Energieminister kündigte finanzielle Unterstützung der betroffenen Angehörigen an. O-Ton: "Ein tragischer Vorfall hat sich ereignet. Zuerst möchte ich den Familien der sieben leider verstorbenen Arbeiter mein Beileid aussprechen. Wir haben jeder Familie eine Extra-Zahlung von 500.000 indischen Rupien angeboten." Das sind umgerechnet rund 7.000 Euro. Der Lalmatia Tagebau wird von einer Tochterfirma des indischen Bergbauunternehmens Coal India Limited betrieben, das zu den weltweit größten Kohleförderern zählt. Im vergangenen Jahr meldete der staatliche Konzern 135 Unfälle, dabei kamen 37 Menschen ums Leben, mehr als hundert wurden verletzt. Rund 70 Prozent des indischen Stroms werden aus Kohle erzeugt. Der Bundesstaat im Osten des Landes spielt dabei eine wichtige Rolle, da hier große Rohstoffreserven liegen.