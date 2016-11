Im Osten Chinas sind auf einer Baustelle in einem Kraftwerk mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen, mehrere Menschen wurden verletzt. Wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtet, war am frühen Donnerstagmorgen im Kühlturm des Kraftwerks ein Gerüst zusammengebrochen. Rund 200 Soldaten suchten mit Hochdruck nach Überlebenden. Insgesamt sollen sich mehr als 60 Menschen auf der Baustelle befunden haben. Einige von ihnen könnten noch unter den Trümmern liegen. Warum das Gerüst einstürzte, war zunächst unklar. Unfälle an Industriestandorten kommen in China relativ häufig vor. Teilweise sind die Sicherheitsstandards unzureichend.