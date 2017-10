Tote bei Flugzeugabsturz

In der westafrikanischen Elfenbeinküste ist eine Propellermaschine ins Meer gestürzt, berichten Augenzeugen. Trümmer der Maschine trieben vor der Küste in der Nähe der Stadt Abidjan oder lagen teilweise am Strand. Bei dem Absturz sollen mehrere Menschen gestorben sein. Unter den verwundeten Passagieren sollen mehrere französische Soldaten sein. Das Flugzeug soll eine vom französischen Militär gecharterte Maschine sein. Der Absturz soll während eines Sturms mit starken Regenfällen passiert sein, die genaue Ursache noch nicht klar. In der Region unterhält das französische Militär einen logistische Basis, um seine Truppen im Kampf gegen islamistische Milizen zu unterstützen.