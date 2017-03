Tote bei Protesten gegen Amtsenthebung von Südkoreas Präsidentin

Südkoreas Verfassungsgericht hat die Amtsenthebung von Präsidentin Park wegen eines Korruptionsskandals offiziell bestätigt. Die Richter folgten am Freitag damit einem Parlamentsbeschluss vom Dezember, der die Entmachtung Parks einleitete. Die Entscheidung fiel einstimmig. Binnen 60 Tagen muss nun ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden. Park wird beschuldigt, zusammen mit ihrer langjährigen Freundin große Unternehmen zu Zahlungen gedrängt zu haben. Tief in den Skandal verstrickt ist mit der Samsung-Gruppe auch der größte Konzern des Landes. Dessen Chef sitzt in Untersuchungshaft. Die drei Beschuldigten bestreiten jegliches Fehlverhalten. Bei Demonstrationen gegen die Amtsenthebung von Park sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 72-jähriger Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen und dort später gestorben, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag. Die Polizei gab später bekannt, dass es zwei Tote gegeben habe.