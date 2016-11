Bei zwei Selbstmordanschlägen im Irak sind laut offiziellen Angaben mehr als 20 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Die Attentäter in Tikrit und Samarra hätten mit Sprengstoff beladene Rettungswagen in die Luft gejagt, teilte die Polizei mit. In Tikrit detonierte eine Autobombe im morgendlichen Berufsverkehr an einem Kontrollpunkt. In Samarra explodierte der Sprengsatz auf einem Parkplatz einer schiitischen Moschee. Aus Furcht vor weiteren Anschlägen wurden in beiden Städten Ausgangssperren verhängt. Zu den Anschlägen bekannte sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Ziel des IS ist eine weitere Destabilisierung der Lage im Irak, wo gerade eine Großoffensive in Mossul gegen die Extremisten läuft. Am Wochenende lieferten sich irakische Truppen am Wochenende weitere Kämpfe mit Anhängern der Extremistenmiliz IS. Die Soldaten versuchen, Hammam al-Alil, den letzten Ort auf dem Weg von Süden nach Mossul, von den Dschihadisten zurückzuerobern. Am Sonntag gelang es der Armee nach eigenen Angaben, Ortschaften im Osten der Millionenstadt einzunehmen. Mossul befindet sich seit 2014 unter IS-Kontrolle. Seit Beginn der Offensive sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 22.000 Menschen aus der Millionenstadt geflohen.