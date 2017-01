Bei starken Überschwemmungen im Süden Thailands sind laut offiziellen Angaben zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Bahnverbindungen mussten eingestellt, Flughäfen geschlossen werden, mehr als 300.000 Haushalte sollen von den Fluten betroffen sein, gab das Amt für Katastrophenschutz bekannt. Die Regenzeit in Thailand endet normalerweise im Oktober/November, schwere Regenfälle wie jetzt im Januar sind selten. In 12 von 67 Provinzen des asiatischen Landes wurden für die Saison außergewöhnlich starke Niederschläge registriert. Die Überschwemmungen treffen die Regionen auch wirtschaftlich stark. Im Süden Thailands ist einer der Hauptwirtschaftszweige die Gummiproduktion. Die Überschwemmungen treffen die Bauern der Region jetzt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, es drohen Ernteausfälle. Bereits 2011 kam es zu schweren Überschwemmungen in Thailand, damals starben mehr als 800 Menschen in den Fluten.