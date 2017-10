Tote bei Unruhen in Kamerun

In westafrikanischen Kamerun nehmen die Spannungen zu. Im englischsprachigen Teil des Landes streben derzeit viele Menschen die Unabhängigkeit. Die Sicherheitskräfte des größtenteils französischsprachigen Landes gehen hart gegen die Separatisten vor. Am Wochenende eröffneten sie das Feuer auf Demonstranten, mindestens 17 Menschen kamen ums Leben. Der Konflikt geht auf die Kolonialzeit zurück. Nach dem ersten Weltkrieg wurde die ehemals deutsche Kolonie zwischen Großbritannien und Frankreich aufgeteilt. In den 60er Jahren erlangten beider Regionen getrennt voneinander die Unabhängigkeit und bildeten dann gemeinsam den Staat Kamerun. Die Menschen in der englischsprachigen Region fühlen sich aber zunehmend von der Zentralregierung benachteiligt und an den Rand gedrängt. Deshalb werden immer mehr Stimmen laut, die die Abspaltung und den Anschluss an Nigeria fordern.