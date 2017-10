Tote bei Waldbränden in Spanien

Im Nordwesten Spaniens sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. In der Region Galizien kämpfen Feuerwehrleute am späten Sonntagabend unter anderem gegen eine Feuersbrunst in der Stadt Las Nieves. Der Katastrophenschutz stufte die Brände in der Region in der zweithöchsten Gefahrenkategorie ein. In der Provinz Ponteverda kamen zwei Menschen in den Flammen ums Leben. In den Dörfern der Bergregion kämpften Bewohner am Sonntag verzweifelt gegen das Feuer. Gegen die sich rasend schnell ausbreitenden Flammen waren manche allerdings machtlos. "Ich fühle mich so hilflos, wir bekommen das Feuer nicht unter Kontrolle und haben auch kein Wasser." Der Regionalpräsident von Galizien, Alberto Nunez Feijo, machte Brandstiftung für die Katastrophe verantwortlich. "Einige dieser Feuer wurden absichtlich gelegt, von Leuten, die genau wissen, was sie da tun." Laut Angaben der Zivilschutzbehörde bedrohen die Flammen nicht nur das Bergland, sondern auch die Stadt Vigo an der Atlantikküste. Dort mussten Unterkünfte der Universität evakuiert werden.