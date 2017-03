Tote nach Einsturz einer Brücke in Italien

Tragischer Unfall in Italien. Eine Brücke brach plötzlich ein und stürzte auf die darunterliegende Autobahn. Dabei starben zwei Personen. Bei dem Unfall auf der A14 in der Nähe der italienischen Stadt Ancona wurden auch weitere Personen verletzt. Die Autobahn musste für den Verkehr komplett gesperrt werden. Laut offiziellen Angaben war die Brücke für den Verkehr geschlossen, da an ihr gebaut wurde. Wahrscheinlich brachen Stützelemente ein, was dann den kompletten Einsturz verursachte. Erst Ende des letzten Jahres stürzte eine Brücke auf eine Autobahn in der Nähe von Mailand. Damals starb eine Person.