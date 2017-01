Vor einem Gerichtsgebäude in der türkischen Stadt Izmir ist am Donnerstag eine Autobombe explodiert. Dabei kamen laut Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben, etwa zehn weitere wurden verletzt. Dieser Mann war nach eigenen Angaben in der Nähe. O-TON AUGENZEUGE: "Ich war gerade bei dem Wachposten, als ein schwarzes Auto heranraste und einen der Polizisten überfuhr. Ein Mann stieg aus dem Auto und zündete die Bombe, die er in der Hand hielt. Ich war bei dem Sicherheitshäuschen, rannte in einen Laden und legte mich dort auf den Boden. Und dann passierte, was passierte." Nach der Explosion lieferten sich zwei bewaffnete Angreifer ein Feuergefecht mit der Polizei. Beide seien Medienberichten zufolge erschossen worden, nach einem dritten werde gefahndet. Die gefundenen Waffen deuteten darauf hin, dass ein noch viel größeres Attentat geplant gewesen sei, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Veysi Kaynak. Der Gouverneur von Izmir erklärte, die bisherigen Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK hinter dem Anschlag stecke. Die Türkei wird seit Monaten von einer Welle von Anschlägen islamistischer und kurdischer Gruppen überzogen. Am Neujahrstag erschoss ein Angreifer 39 Menschen in einem Istanbuler Nachtclub. Die Islamistenmiliz IS reklamierte die Tat für sich. Der Attentäter ist auf der Flucht. Am Mittwoch nahm die Polizei in Izmir rund 20 mutmaßliche IS-Extremisten fest. Medienberichten zufolge standen die Festnahmen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Nachtclub.