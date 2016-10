Einen Tag nach dem Tod des König von Thailand trauern Menschen überall im Land um den langjährigen Monarchen. Die Zeitungen des Landes waren am Freitag voll von der Todesnachricht, die Flaggen wurden wie hier in Bangkok auf Halbmast gesetzt. König Bhumibol war am Donnerstag nach langer Krankheit in einem Krankenhaus in der Hauptstadt verstorben. In Bangkok standen am Freitag Hunderte Menschen in Schlangen an, um sich vor einem Bild des Landesvaters von ihm zu verabschieden. Auch außerhalb von Thailand, wie hier in Los Angeles, kamen Trauernden zusammen. Die kalifornische Stadt ist Heimat der größten thailändischen Gemeinschaft außerhalb Thailands. O-TON STELLA BOONYAWAN, EINWOHNERIN LOS ANGELES "Ich habe meinen König sehr geliebt. Er ist der König, der allen geholfen hat, den Armen. So einen König wird es nie mehr geben." O-TON NIKKI HWONSUWAN, EINWOHNERIN LOS ANGELES "Als ich von seinem Tod erfuhr war ich zu niedergeschlagen, um mit meiner Zwillingsschwester zu sprechen. Sie hat nur geweint." König Bhumibol hatte die vergangenen fünf Jahre in einer Klinik verbracht. Nach Bekanntwerden seines Todes hat die thailändische Regierung hat eine Staatstrauer von der Dauer eines Jahres angeordnet. Wer im öffentlichen Dienst tätig ist, solle sich während dieser Zeit am Besten in Schwarz kleiden, hieß es.