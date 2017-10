Trotz Sieg gegen Celtic: Heynckes nicht zufrieden

3:0 hatte Bayern München gegen Celtic Glasgow in der Champions League gewonnen und war dabei klar überlegen. Dennoch war Bayern-Trainer Jupp Heynckes nach dem Spiel am Mittwoch nicht wirklich zufrieden: "Wir haben eine Unzahl von Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Wir haben dann, auch im Gefühl des sicheren Sieges, nach hinten heraus haben wir dann auch zu viel zugelassen. Das heißt, wir waren nachlässig. Und das sind Dinge, die angesprochen werden und abgestellt werden müssen. Ulreich hat wieder einige Male überragend reagiert und gehalten. Und das darf einer Mannschaft wie der unserigen einfach nicht passieren. Dass man sagt, ja, es kann sowieso nichts passieren. Nein, man muss von der ersten bis zur letzten Minute hellwach sein, konzentriert. Und immer zur Defensive arbeiten." Daran werde man jetzt im Training arbeiten, sagte Heynckes. Die Stimmung in der Mannschaft sei gut. "Natürlich habe ich mit allen Spielern gesprochen, die nicht heute von Anfang an dabei waren. Mehr als mit den anderen. Und sie wissen, was ich vorhabe, wie ich die Mannschaft führe. Und deswegen glaube ich schon, dass die nicht unzufrieden sind. Und dass sie auch ihre Chancen bekommen. Weil, wir haben ein Riesenprogramm. Und da braucht man alle Spieler. Und das habe ich den Jungs auch ganz klar zu Verstehen gegeben." Die nächsten Einsatzchancen für die Bayern-Spieler warten am Samstag. In der Bundesliga geht es dann gegen den Hamburger SV.