Glück im Unglück für einen argentinischen Lastwagenfahrer. Nach einem Unfall mit seinem Truck, konnte der Fahrer unverletzt entkommen, obwohl sein Fahrzeug bedrohlich in Schieflage geraten und absturzgefährdet war. Der Mann verlor am Mittwoch die Kontrolle über seinen Lastwagen, nachdem er eingeschlafen war, rammte und durchbrach das Brückengeländer, wie lokale Medien berichteten. Dort blieb das Fahrzeug dann stehen. Der Fahrer erzählte später Journalisten, er könne sich nicht an den Vorfall erinnern. Ein Beifahrer blieb ebenso unverletzt.