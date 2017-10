Trump - Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko möglich

US-Präsident Donald Trump hat für den Fall eines Scheiterns der Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta bilaterale Vereinbarungen mit Kanada oder Mexiko in Aussicht gestellt. Es sei möglich, dass die USA nicht in der Lage seien, eine Vereinbarung mit den weiteren zwei Mitgliedern, also mit Kanada und Mexiko zu machen, sagte Trump am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau in Washington. Deshalb müsse man dann in der Zwischenzeit auf eine bilaterale Einigung abzielen. Trudeau wiederum setzt darauf, dass sich die drei Länder einigen, er glaube weiterhin an das Nafta Abkommen. Nafta trat im Jahr 1994 in Kraft. Seitdem hat sich das Handelsvolumen unter den drei Mitgliedern vervierfacht. Trump hat den Vertrag dennoch immer wieder als Desaster bezeichnet und damit gedroht, ihn im Notfall aufzukündigen.