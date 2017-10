Trump besucht Überlebende des Massakers von Las Vegas

Nach dem Massaker von Las Vegas hat US-Präsident Donald Trump den Mut der Helfer gelobt. "Die Menschen in Nevada und diese wunderbare Stadt haben der Welt ihren unglaublichen Charakter, Mut und Entschlossenheit gezeigt", sagte Trump bei einem Besuch in Las Vegas am Mittwoch. "Amerika ist eine Nation in Trauer. Ich habe gerade ein Krankenhaus besucht, in dem die Wunden vieler Opfer behandelt werden. Wir bitten Gott, ihr Leid zu lindern." Unterdessen werden Rufe nach einer stärkeren Kontrolle von Waffen immer lauter. In der US-Hauptstadt Washington forderten Abgeordnete der Demokraten schärfere Gesetze. "Es erfordert Mut, Waffengewalt zu stoppen", sagte die ehemalige Kongressabgeordnete Gabby Giffords, die 2011 von einem Mann in den Kopf geschossen worden war. "Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen, Republikaner und Demokraten zusammen, wir dürfen den Kampf niemals aufgeben." Trump hatte nach dem Massaker mitgeteilt, für eine Diskussion über Waffengesetze sei es zu früh. Zunächst müsse die Tat vollständig aufgeklärt werden. Das Motiv des Täters ist auch drei Tage später noch völlig unklar. Auch die Befragung der Freundin des 64-jährigen Stephen Paddock durch das FBI lieferte keine neuen Erkenntnisse. Demnach gibt es bislang keine Hinweise, dass die 62-jährige Frau Kenntnis von Paddocks Plänen hatte. Er sei ein freundlicher, fürsorglicher und ruhiger Mensch gewesen, ließ sie erklären. Paddock hat laut Ermittlungen 58 Menschen erschossen, bevor er sich selbst das Leben nahm.