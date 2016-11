Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ging am Dienstag im New Yorker Bezirk Manhattan an die Wahlurne. So viel ist jetzt schon klar: diese Präsidentenwahl wird extrem spannend. Umfragen deuten auf einen knappen Ausgang hin, mit Vorteilen für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Doch Trumps Berater gaben sich zuversichtlich, dass der Milliardär am Ende dennoch die Nase vorne haben wird. Sie verwiesen auf das Brexit-Referendum, als die Briten ebenfalls anders als erwartet für einen Ausstieg aus der Europäischen Union stimmten. In diesem Jahr gibt es eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Bundesstaaten, in denen das Rennen immer noch auf der Kippe steht. Trumps Chancen hängen nach der Einschätzung von Experten vor allem von seinem Abschneiden in den sogenannten Swing States Florida, Michigan, North Carolina, Ohio und Pennsylvania ab. Brenzlig wird es für ihn, wenn er in zwei der drei Bundesstaaten Florida, Michigan und Pennsylvania verlieren sollte, denn dort geht es um vergleichsweise viele Wahlleute. Für einen Sieg des Geschäftsmanns müssen mehr weiße Anhänger der Republikaner wählen gehen als 2012. Zugleich muss der 70-Jährige darauf hoffen, dass weniger Afroamerikaner zur Wahl gehen und die Zahl der Wähler mit lateinamerikanischen Wurzeln weniger stark steigt als bislang erwartet. Umgekehrt könnten genau die Stimmen der Minderheiten das Zünglein an der Waage für einen Clinton-Sieg sein.