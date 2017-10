Trump legt Wunschliste zur Einwanderungspolitik vor

Der Bau einer Grenzmauer zu Mexiko gehörte zu den zentralen Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump. Und sie bleibt eine der Kernforderungen des US-Präsidenten. Der Bau der Mauer gehört zu den Eckpunkten für eine Reform des Einwanderungsgesetz, die die US-Regierung am Sonntagabend dem Kongress zugeleitet und veröffentlicht hat. Zu den Forderungen gehören auch die verstärkte Abschiebung illegaler Immigranten. Trump will außerdem schärfere Maßnahmen zur Verringerung des Zustroms unbegleiteter Minderjähriger aus Guatemala, El Salvador und Honduras, die wegen der schwierigen Bedingungen in ihren Heimatländern von ihren Eltern in die USA geschickt werden. Die Liste gilt auch als Grundlage der Regierung für bevorstehende Verhandlungen über das Schicksal von fast 700.000 jüngeren Immigranten, die als Kinder von ihren Eltern illegal in die USA gebracht worden waren. Der demokratische Präsident Barack Obama hatte dieser als „Dreamer" bezeichneten Gruppe 2012 per Anordnung einen vorläufigen Schutzstatus eingeräumt, was Trump jedoch im September rückgängig machte. Von der Erfüllung seiner Forderungen macht Trump es abhängig, ob es zu einer Vereinbarung mit den Demokraten über die „Dreamer" kommt. Die Demokraten lehnten die Vorschläge allerdings umgehend ab.