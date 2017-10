Trump lehnt überparteiliche Zwischenlösung für Obamacare ab

US-Präsident Donald Trump lehnt entgegen erster Signale doch eine überparteiliche Zwischenlösung im Streit über die Gesundheitsreform ab. Trump erklärte am Mittwoch, er unterstütze zwar den federführenden Senator Lamar Alexander in seinen Bemühungen. "Aber ich werde auf keinen Fall die immense Bereicherung der Krankenversicherungen an Obamacare unterstützen." Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders erläuterte später, Trump sehe den Entwurf zwar als Schritt in die richtige Richtung an. "Aber es ist kein umfassender Ansatz", sagte sie. Unklar blieb zunächst, ob der Entwurf genug Unterstützung im Kongress erhalten wird. Am Dienstag hatte Trump noch Zustimmung zu dem Plan des Republikaners Alexander und der Demokratin Patty Murray signalisiert. Die Übergangslösung soll die Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama für zwei Jahre stabilisieren, um Zeit für eine gründliche Überarbeitung des Gesundheitssystems zu gewinnen.