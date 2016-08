Eine lebensgroße Statue des nackt dargestellten republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump soll auf einer Auktion versteigert werden und der Gewinn aus dem Verkauf einer Flüchtlings-Hilfsorganisation zu Gute kommen. Unter den Hammer kommt das Kunstobjekt bei "Julien's Auctions". Es wird davon ausgegangen, dass ein Preis von 10-20.000 US-Dollar erreicht werden kann. Das Objekt trägt den Namen "The Emperor Has No Balls", was übersetzt soviel heißt, wie "Der Kaiser hat keine Eier". Diese Statute in Los Angeles ist eine von mehreren, die Anfang August im öffentlichen Raum mehrerer US-Städte auftauchten - unter anderem in New York. Und sie ist die einzige, die nicht Beschlagnahmt oder zerstört wurde. Hinter dem Kunstwerk steht das anonyme Künstlerkollektiv INDECLINE. Die Auktion soll am 22. Oktober in Los Angeles stattfinden.