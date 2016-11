Donald Trump hat geschafft, was viele für unmöglich hielten. Er wird der 45. Präsident und Barack Obama im Amt nachfolgen. Die aggressive Wahlkampfstrategie des Milliardärs ging offenbar auf, Trump konnte entscheidende Swing Staates und damit die erforderliche Zahl der Wahlmänner für sich gewinnen. In seiner Rede in New York vor seinen Anhänger schlug Trump versöhnliche Worte an und rief seine Landsleute zur Einheit auf: "Jetzt ist die Zeit für Amerika gekommen, die Wunden der Teilung zu heilen, wir müssen zusammen kommen. Zu allen Republikanern und Demokraten überall in unserer Nation sage ich: Es ist Zeit für uns zusammen zukommen als ein Volk." Trump wolle ein Präsident aller Amerikaner sein. Der 70-Jährige kündigte in seiner Siegesrede an, dass er Amerikas Infrastruktur wieder aufbaue wolle, so wolle er auch Arbeitsplätze schaffen. Jeder Amerikaner werde die Chance haben, sein Potenzial zu erfüllen. "Wir haben einen großartigen Wirtschaftsplan. Wir werden unser Wachstum verdoppeln und die stärkste Wirtschaftskraft der Welt sein." Außenpolitisch kündigte er an, mit allen Staaten zusammenzuarbeiten, die dazu bereit seien. "Ich will der Weltgemeinschaft sagen, dass auch wenn Amerikas Interesse immer an erste Stelle steht, wir fair mit jedem verhandeln und umgehen werden. Wir sehen Gemeinsamkeiten und nicht Feindschaft, Partnerschaft und nicht Konflikt." In seiner Rede beschwor Trump den American Dream und bekräftigte er wolle Amerika wieder groß machen. Auch Wahlverliererin Hillary Clinton dankte Trump in seiner Rede nach dem harten Wahlkampf.