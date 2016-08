Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei seinem Besuch in Mexiko das Recht zum Bau einer Grenzmauer betont. Mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Pena Nieto hätte er die Mauer besprochen, aber noch nicht, wer dafür bezahlt. Das käme zu einem späteren Zeitpunkt, sagte Trump nach dem Treffen in Mexico-Stadt. Kurze Zeit später in Phoenix klangen seine Worte etwas anders. "Wir werden an der Südgrenze eine großartige Mauer bauen und die Mexikaner werden dafür bezahlen." Der US-Republikaner hat illegale Eingewanderte als Vergewaltiger und Drogenhändler bezeichnet. Bereits im Vorwahlkampf kündigte er den Bau einer Mauer an der Grenze an, für die Mexiko zahlen solle.