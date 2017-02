Trump wittert erneut gegen führende US-Medien

Vorhang auf für den neuen Boeing 787-10 - dem bisher größten Dreamliner aus dem Boeingwerk in South Carolina. Der US-Präsident Donald Trump gratulierte zur Markteinführung persönlich. "Was für ein großartiges Kunstwerk. Der Name sagt alles: Dreamliner. Unser Land lässt Träume wahr werden. In den vergangen Jahren war es zwar nicht unbedingt der Fall. Aber es wird bald wieder der Fall sein." Kein Lob hatte Trump am Freitag für die Medien übrig. Über den Kurznachrichtendienst Twitter kritisierte er die führenden amerikanischen Medien erneut als unehrlich. "Fake-News-Medien sind nicht mein Feind, sie sind der Feind des amerikanischen Volkes." Unterdessen halten die Proteste gegen die Politik des US-Präsidenten weiter an. Wie hier in New York gingen am Freitag landesweit Hunderte Menschen auf die Straßen. Trump will das juristisch gestoppte Einreiseverbot in der kommenden Woche durch ein neues ersetzen. Die neue Anordnung werde genau jenen Einwänden Rechnung tragen, die die Juristen bei ihrer Ablehnung des ersten Dekrets vorgebracht hatten, das Trump am Donnerstag vor Journalisten in einer Pressekonferenz gesagt.