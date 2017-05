Trumps Ex-Berater Flynn verweigert Zusammenarbeit mit Senat

Der US-Senat muss bis auf weiteres auf einen der wichtigsten Zeugen im Untersuchungsverfahren zu den mutmaßlichen Russland-Beziehungen von Präsident Donald Trump verzichten. Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn teilte nach Angaben von Senatsmitarbeitern dem Geheimdienstausschuss in einem Brief mit, dass er einer Vorladung des Gremiums nicht Folge leisten werde. Der pensionierte General berief sich auf das von der Verfassung garantierte Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen. Es war zunächst unklar, wie der Ausschuss reagieren wird. Der Ausschuss leitet eine der zentralen Untersuchungen des Kongresses zur Prüfung von Vorwürfen, wonach Vertreter Russlands sich in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt haben sollen. US-Geheimdienste waren im Januar zu dem Schluss gelangt, dass die Führung in Moskau versucht habe, den Ausgang der Wahl zugunsten Trumps zu beeinflussen. Die russische Führung hat jegliche Verwicklung zurückgewiesen. Trump besteht darauf, im November auf faire Weise gewonnen zu haben.